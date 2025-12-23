Siena patto Aou-Alinari | il nuovo ingresso dell’ospedale diventa una galleria d’arte

L’ospedale di Siena si arricchisce di un nuovo ingresso, trasformato in una galleria d’arte grazie a un progetto culturale sostenuto dall’azienda ospedaliero-universitaria. Questa iniziativa mira a creare ambienti più accoglienti e stimolanti, sottolineando l’importanza del benessere anche attraverso la bellezza degli spazi. Un esempio di come l’arte possa contribuire a migliorare l’esperienza di pazienti e visitatori all’interno delle strutture sanitarie.

SIENA – La cura non passa solo dai farmaci, ma anche dalla bellezza degli spazi. L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese sceglie la storia della fotografia per dare un nuovo volto all'accoglienza dei pazienti. È stato siglato un accordo strategico con la Fondazione Alinari. L'obiettivo è ambizioso: trasformare il nuovo ingresso dell'ospedale, attualmente in ristrutturazione, in una galleria d'arte. Il protocollo avrà una durata di tre anni, dal 2026 al 2028. La Fondazione, ente no-profit voluto dalla Regione, custodisce un tesoro di oltre 5 milioni di beni fotografici. Un patrimonio unico al mondo che ora sarà messo al servizio della comunità ospedaliera.

