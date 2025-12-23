Tempo di lettura: 2 minuti Approvata in pieno la richiesta della federazione Ugl Salute per l’incardinamento a tempo pieno degli addetti al servizio di prevenzione protezione (Aspp) nel Servizio di prevenzione e protezione dell’Asl Salerno. La Ugl Salute provinciale esprime soddisfazione per l’approvazione di una richiesta avanzata da tempo all’Asl Salerno, rivolta sia al direttore generale, Gennaro Sosto, sia al direttore del servizio di Prevenzione e Protezione, Luigi Miranda, concernente l’incardinamento a tempo pieno degli addetti al servizio di prevenzione protezione all’interno del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza sul lavoro, vittoria per l’Ugl Salute: più personale dedicato all’Asl Salerno

