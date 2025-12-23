Sicurezza in strada | arriva il sistema di rilevamento delle infrazioni al semaforo

A Cisterna, presso l’incrocio tra via Provinciale per Latina e Via Enrico Toti, sarà attivato un nuovo sistema automatico di rilevamento delle infrazioni ai semafori. Dopo aver superato le fasi di collaudo, il sistema contribuirà a migliorare la sicurezza stradale, monitorando il rispetto delle norme di circolazione e riducendo il rischio di incidenti nelle zone interessate.

Nuovo sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche a Cisterna, nei pressi dell'incrocio tra via Provinciale per Latina e Via Enrico Toti; sistema che, dopo aver superato il collaudo sarà attivato nei prossimi giorni."La scelta dell'incrocio è motivata dalla presenza di un plesso.

