Sicurezza in agricoltura Confai | positivo il coordinamento istituzionale decisivi gli sviluppi operativi

La sicurezza in agricoltura è un tema di grande importanza, con recenti sviluppi positivi grazie alla collaborazione tra istituzioni come MASAF, Inail, Ismea e CREA. La strategia integrata adottata mira a consolidare strumenti concreti di prevenzione, migliorando le condizioni operative nel settore primario. Enzo Cattaneo di Confai Bergamo sottolinea come questi passi rappresentino un progresso nella tutela dei lavoratori e nella modernizzazione delle pratiche agricole.

“La strategia integrata avviata dal MASAF con Inail, Ismea e CREA sul tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura va nella direzione giusta, perché riconduce la prevenzione a strumenti concreti e operativi”: lo afferma Enzo Cattaneo, segretario provinciale di Confai Bergamo, commentando le recenti iniziative dedicate all’ammodernamento dei mezzi e alla riduzione del rischio nelle attività del settore primario. Secondo Confai, intervenire sul parco macchine rappresenta uno dei fattori più incisivi per migliorare le condizioni di sicurezza. “Molti infortuni – osserva Cattaneo – sono legati all’utilizzo di mezzi datati o non adeguati agli standard richiesti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Agricoltura digitale, Confai: centrale il ruolo degli agromeccanici

Leggi anche: Innovazione in agricoltura: Confai commenta il nuovo portale del CREA

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Analisi di Confai Bergamo su trattori a guida autonoma e droni in agricoltura - “L’utilizzo di macchine a guida autonoma e l’applicazione di soluzioni digitali in agricoltura configurano una direttrice di sviluppo ormai ineludibile per garantire incrementi di efficienza e ... bergamonews.it

Innovazione in agricoltura: Confai commenta il nuovo portale del CREA - “Il nuovo sito ‘Innovazioni del CREA’ rappresenta uno strumento prezioso per le imprese agricole e agromeccaniche, perché permette di accedere in forma sistematica alle innovazioni sviluppate dalla ... bergamonews.it

Decreto sicurezza lavoro, via libera definitivo della Camera: è legge. Ecco cosa cambia - Tra le novità bonus per le aziende virtuose, stretta su appalti e sub appalti, tutele infortunistiche piene per gli studenti ... msn.com