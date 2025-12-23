Sicurezza e armi tra i clienti | chiuso night club maxi-multa di 7mila euro

Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine ha portato alla chiusura temporanea di un night club a Clusone, in provincia di Bergamo. Durante il controllo sono stati riscontrati problemi relativi alla sicurezza e alla presenza di armi tra i clienti. Per queste irregolarità, il locale ha ricevuto una sanzione amministrativa di 7.000 euro. L'intervento si inserisce in un’attenta attività di monitoraggio e tutela della sicurezza pubblica.

Un controllo congiunto delle forze dell’ordine ha portato alla chiusura temporanea di un night club di Clusone (Bg). L’operazione ha visto impegnati i Nas di Brescia, i carabinieri di Clusone, i militari dell’Ispettorato del lavoro e la polizia di Stato di Bergamo, nell’ambito delle verifiche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Blitz in un night club di Clusone: locale sospeso, armi tra i clienti e sanzioni per 7mila euro Leggi anche: Clusone, blitz in un night club: armi tra i clienti e violate norme sulla sicurezza. Locale sospeso e sanzioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Clusone, blitz in un night club: armi tra i clienti e violate norme sulla sicurezza. Locale sospeso e sanzioni; Controlli in un night club di Clusone: armi tra i clienti e sanzioni per 7mila euro; Droga, armi e ubriachezza molesta: chiuso il bar della stazione a Castano; Maxi operazione dei Carabinieri nel Cassinate: raffica di denunce e attività chiuse. Clusone, chiuso un night club: clienti armati e violazioni sulla sicurezza - Controlli di polizia e carabinieri con Nas e ispettorato del lavoro: sanzioni per 7mila euro e attività sospesa ... giornaledibrescia.it Controlli in un night club di Clusone: armi tra i clienti e sanzioni per 7mila euro - Locale sospeso, un cliente è stato trovato in possesso di un grosso coltello con fodero collegato alla cintura; un altro è stato trovato con un coltello in tasca e altri due nella sua auto ... ecodibergamo.it

Clusone, blitz in un night club: armi tra i clienti e violate norme sulla sicurezza. Locale sospeso e sanzioni - Tra le contestazioni, l'omessa redazione del piano di emergenza e di evacuazione. msn.com

Sparatoria in centro, nuovo scontro su zone rosse, diffusione di armi e sicurezza urbana La reazione del sindaco e le richieste delle opposizioni in consiglio comunale Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.