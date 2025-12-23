Sicilia Outlet Village nuovi eventi per le festività e via allo shopping prolungato con i saldi invernali

ABBONATI A DAYITALIANEWS LA GIOIA DELLE FESTE NATALIZIE AVVOLGE SICILIA OUTLET VILLAGE. Dopo le Voci di Natale, in programma il 26 dicembre Xmas on Ice e il 6 gennaio Epiphany Street Band. Via ai saldi invernali tanti attesi e alle aperture prolungate. In occasione delle festività natalizie sono in programma felici eventi per trascorrere momenti di spensieratezza nella location siciliana più ricercata per lo shopping. L’atmosfera intensa delle Voci di Natale, riscaldata dalle luci delle candele, lo scorso weekend ha visto esibire soprani, tenori e un coro giovanile di voci bianche tra le melodie tradizionali e internazionali più amate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

