Siamo molto fortunati di essere italiani so di giocare per un’intera nazione | Sinner e il legame con il popolo azzurro

“ Essendo italiano, so quanta passione ci sia nel nostro paese nel seguire lo sport”. Jannik Sinner rimarca per l’ennesima volta il suo legame con l’Italia e con i tifosi italiani. Lo ha fatto nel corso di In pista con Jannik, speciale su Sky Sport che vede Sinner protagonista di una lunga e inedita chiacchierata con Stefano Domenicali. “A volte, soprattutto quando vivi momenti difficili, sai di non giocare solo per te stesso, ma per un’intera nazione “, ha proseguito Jannik Sinner. Poi l’altoatesino ha spiegato: “A prescindere che sia una finale di Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c’è sempre tantissima passione dietro un giocatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sinner racconta la bellezza di essere italiano: Sappiamo tutti cosa succede nei momenti difficili; Sinner e la frase che fa impazzire tutti: Quando giocavo contro gente più forte...

