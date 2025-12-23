Siamo i primi degli ultimi | Barbara D’Urso esulta con Fabio Fognini dopo la finale di Ballando E spunta l’ipotesi Sanremo

Durante la finale di “Ballando con le Stelle”, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno conquistato la vittoria, mentre Barbara D’Urso e Fabio Fognini hanno festeggiato il terzo posto in ex aequo. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione, suscitando anche ipotesi su un possibile coinvolgimento di Fognini in eventi come il Festival di Sanremo. Un finale di stagione caratterizzato da emozioni e sorprese, che continua a stimolare conversazioni nel panorama televisivo italiano.

Si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti la ventesima edizione di “ Ballando con le Stelle “, festeggiamenti speciali anche per Barbara D’Urso e Fabio Fognini che in una storia Instagram hanno festeggiato, a notte fonda dopo la finale, il terzo posto in ex aequo: “C’è anche il terzo classificato!”, ha urlato conduttrice inquadrando l’ex tennista, “sei in un video. Terzi classificati: evviva!”. Pronta la risposta ironica di Fognini: “Siamo i primi degli ultimi “, ha detto provocando le risate della conduttrice. Secondo l’ Adnkronos, Carlo Conti starebbe pensando di coinvolgere tre concorrenti di “ Ballando con le Stelle ” nel suo quinto Festival. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siamo i primi degli ultimi”: Barbara D’Urso esulta con Fabio Fognini dopo la finale di Ballando. E spunta l’ipotesi Sanremo Leggi anche: Ballando, D’Urso ‘festeggia’ con Fognini: “Siamo i primi degli ultimi” Leggi anche: Fabio Fognini e Filippo Magnini polemici con Barbara D’Urso a Ballando, la conduttrice risponde facendo chiarezza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Noi i primi degli ultimi, D'Urso 'festeggia' con Fognini dopo Ballando; Ballando, D'Urso 'festeggia' con Fognini: Siamo i primi degli ultimi; Barbara Paesano silura Quadrini: I mercenari della politica fuori da FdI; Ballando, D’Urso ‘festeggia’ con Fognini: “Siamo i primi degli ultimi”. Ballando, D'Urso 'festeggia' con Fognini: "Siamo i primi degli ultimi" - La conduttrice televisiva e l'ex tennista hanno chiuso la finale di Ballando con le stelle al terzo posto ex aequo dopo aver perso le ... msn.com

