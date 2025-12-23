Si videocollega al Consiglio comunale dallo stadio beccato a esultare per un gol della Juve | Sono qui per lavoro
«Andare allo stadio fa parte del mio lavoro». È questa la spiegazione che Vito Cera, consigliere comunale sponda FdI di San Giuliano Milanese, ha fornito dopo aver partecipato in videocollegamento dallo Juventus Stadium alla seduta dello scorso 10 dicembre, durante cui è stato approvato il bilancio previsionale 2026-2028. Non una riunione di piccola importanza, dunque, ma per il 51enne la gerarchia la fa il cuore a strisce bianconere. E – questo lo sanno tutti – al cuore non si comanda. La scelta dello stadio e l’esultanza. Da una parte il Consiglio comunale, dall’altra l’appuntamento di Champions League tra Juventus e i ciprioti del Pafos, vinto dalla Vecchia Signora per 2-0. 🔗 Leggi su Open.online
