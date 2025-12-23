Il prossimo referendum si terrà su due giorni, con la decisione sulla data che verrà presa nel prossimo Consiglio dei Ministri, tra domenica e lunedì. Il voto riguarderà anche temi come la semplificazione fiscale e la riforma del servizio civile universale, aspetti fondamentali per il futuro del Paese. La partecipazione degli italiani sarà determinante per decidere le modifiche proposte.

Si voterà per due giorni, al prossimo cdm la scelta su quale domenica-lunedì. Nel testo anche la semplificazione fiscale e la riforma del servizio civile universale. Un cdm tranquillo senza nodi o questioni spinose poste sul tavolo. Oltre agli aiuti, infatti, non si è discusso anche della legge di Bilancio. «Un clima sereno» ha assicurato il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi in conferenza stampa, l’unico a presiederla. È un’altra la questione che sembra essersi posta ieri, silentemente. Dal cdm la decisione più importante è stata presa sul referendum. Le votazioni sulla riforma della Giustizia si svolgeranno in due giornate: domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Si tratta sulla data del referendum

Leggi anche: Referendum, si voterà in due giorni. Ma è stallo sulla scelta della data

Leggi anche: Scontro sulla data del referendum. Ritirato l’emendamento sul voto di lunedì

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Data del referendum, il governo tenta il blitz poi fa retromarcia; Referendum sulla giustizia, il governo accelera: Si vota in 2 giorni. L'ipotesi del 29 e 30 marzo; Per il referendum sulla separazione della carriere si voterà in due giorni: il decreto; La doppia sfida dei sostenitori del No al referendum: raccolta firme con lo Spid e voto a fine marzo.

Scontro sulla data del referendum. Ritirato l’emendamento sul voto di lunedì - "L’emendamento verrà ritirato, ma non c’era nessun nascosto disegno per andare a votare al referendum prima, era semplicemente la ... msn.com