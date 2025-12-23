È ripreso il percorso di valorizzazione del Parco dei Mulini lungo l’Olona, con un piano triennale di gestione 2026-2028 recentemente approvato. Questo documento rappresenta un passo importante verso il rilancio del parco, puntando a restituire il ruolo centrale del fiume nel territorio e a promuoverne la fruizione sostenibile. Un’occasione per rafforzare l’identità ambientale e culturale di questa area dell’Alto Milanese.

Si torna a pedalare lungo l’Olona e questa volta con una visione chiara, strutturata e ambiziosa. Il Parco dei Mulini alza l’asticella e guarda al futuro con il piano triennale di gestione 2026-2028, appena approvato dal Comitato di coordinamento e ora ufficialmente pubblicato: un documento che segna una svolta e rilancia con forza l’idea di riportare le persone al fiume, restituendo centralità a uno dei patrimoni naturali più preziosi dell’Alto Milanese. Un progetto che coinvolge un territorio ampio e strategico, attraversato dal fiume Olona, che unisce i comuni di Legnano con il parco Castello, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago, capofila della convenzione, e Nerviano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si torna a pedalare lungo il fiume. Via al rilancio del Parco dei Mulini

