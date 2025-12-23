Si spera l' abbia graffiato L' intercettazione inedita di Stasi sul Dna sulle unghie di Chiara

L'incidente probatorio del caso di Garlasco si è chiuso senza colpi di scena, senza vinti o vincitori, ma cristallizzando due dati tra loro slegati eppure indipendenti: sulla vittima non c'è il Dna di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, ma c'è l'aplotipo Y della famiglia lato paterno di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Non la pistola fumante per la risoluzione del caso ma nemmeno un fattore da scartare, che va letto nel contesto dell'intero quadro della vicenda, che si formerà solamente quando ci sarà la chiusura delle indagini e tutti gli interessati verranno messi a conoscenza delle risultanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

