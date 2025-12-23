Si spaccia per una dottoressa sua omonima viene assunta da due ospedali a Milano e visita 800 pazienti | condannata
Una donna di 45 anni è stata condannata dal Tribunale di Milano a quattro anni di reclusione per aver falsamente esercitato la professione medica, sostituito la persona di una dottoressa, e truffato due ospedali e circa 800 pazienti. La sentenza riguarda reati di esercizio abusivo della professione medica, falso e sostituzione di persona. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare le credenziali professionali nel settore sanitario.
Il Tribunale di Milano ha condannato una 45enne a 4 anni in primo grado per sostituzione di persona, esercizio abusivo della professione medica, truffa, e falso. La donna si sarebbe spacciata per una dottoressa sua omonima, fatta assumere da due ospedali e visitato oltre 800 pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Muore e lascia 44 mila euro sul conto, il figlio chiede la sua quota di eredità ma la banca si rifiuta e viene condannata
Leggi anche: Gli serve una Tac per salvarsi, ma la visita a Milano è dopo un anno: “Con 800 euro avrei trovato posto subito”
Milano, la falsa endocrinologa: si spaccia per una dottoressa sua omonima, viene assunta e per mesi cura oltre 800 pazienti; Si spaccia per una dottoressa sua omonima, viene assunta da due ospedali a Milano e visita 800 pazienti: condannata.
Si spaccia per una dottoressa sua omonima, viene assunta da due ospedali a Milano e visita 800 pazienti: condannata - Il Tribunale di Milano ha condannato una 45enne a 4 anni in primo grado per sostituzione di persona, esercizio abusivo della professione medica, truffa ... fanpage.it
Milano, falsa endocrinologa si spaccia per una dottoressa sua omonima e viene assunta: per mesi cura oltre 800 pazienti - Giuliana Pietropaolo, 45 anni, mai laureata, al Centro Santagostino ha fatto diagnosi e prescritto farmaci a caso, tanto che molti pazienti sono peggiorati: condannata a 4 anni ... msn.com
Falsa endocrinologa si spaccia per una dottoressa sua omonima e viene assunta: per mesi cura oltre 800 pazienti x.com
Milano, falsa endocrinologa si spaccia per una dottoressa sua omonima e viene assunta: per mesi cura oltre 800 pazienti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.