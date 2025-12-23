Si spaccia per una dottoressa sua omonima viene assunta da due ospedali a Milano e visita 800 pazienti | condannata

Una donna di 45 anni è stata condannata dal Tribunale di Milano a quattro anni di reclusione per aver falsamente esercitato la professione medica, sostituito la persona di una dottoressa, e truffato due ospedali e circa 800 pazienti. La sentenza riguarda reati di esercizio abusivo della professione medica, falso e sostituzione di persona. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare le credenziali professionali nel settore sanitario.

