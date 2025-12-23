Si schianta con la Ferrari Vince Zampella leggendario creatore di Call of duty | il video dell’incidente

Il mondo dei videogiochi perde una delle sue figure più influenti con la prematura morte di Vince Zampella, co-creatore della storica serie Call of Duty e attuale capo di Respawn Entertainment. Lo sviluppatore cinquantacinquenne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto domenica sulla Angeles Crest Highway, in California. Le prime ricostruzioni parlano di un sinistro autonomo che ha coinvolto un solo veicolo, ossia la Ferrari in cui viaggiava lo sviluppatore. Il conducente è deceduto sul colpo, mentre Zampella, che viaggiava come passeggero, è spirato successivamente in ospedale a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

