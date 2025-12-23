Si rovescia camion che trasporta rifiuti intervento del Consorzio

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Questa mattina, 23 dicembre un camion con rimorchio di una ditta locale che trasportava rifiuti stava transitando lungo la via pubblica in prossimità della roggia Molina a Grantorto, appena a valle della centrale idroelettrica del nostro Consorzio. L'incidente presumibilmente a causa di una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro con auto, camion si rovescia. Via Emilia invasa dal carico di farina

Leggi anche: Sbanda sulla rotonda e si rovescia con il camion: uomo estratto dall'abitacolo e portato in ospedale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Camion dei rifiuti si ribalta a Gressoney, autista in ospedale - E' stato trasportato in elicottero all'ospedale Parini di Aosta il conducente di un camion per il trasporto rifiuti uscito di strada stamane lungo la regionale della valle del Lys. ansa.it

Rifiuti: 140mila viaggi in camion per l’export tra le Regioni. Ecco l’impatto sulla Tari - Servono 4,5 miliardi di investimenti all’Italia per colmare il deficit impiantistico e raggiungere così i target Ue al 2035 che prevedono il 65% di riciclaggio effettivo sul totale dei rifiuti urbani ... ilsole24ore.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.