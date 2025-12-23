Si rovescia camion che trasporta rifiuti intervento del Consorzio
«Questa mattina, 23 dicembre un camion con rimorchio di una ditta locale che trasportava rifiuti stava transitando lungo la via pubblica in prossimità della roggia Molina a Grantorto, appena a valle della centrale idroelettrica del nostro Consorzio. L'incidente presumibilmente a causa di una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
