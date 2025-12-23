Si raffredda la pista Mainoo | lo United lo blinda

Il Manchester United ha deciso di blindare il giovane talento Mainoo, riducendo le possibilità di trasferimento per il Napoli. La situazione potrebbe costringere il club azzurro a riconsiderare le proprie strategie di mercato, anticipando eventuali modifiche rispetto alle aspettative iniziali. La decisione dei Red Devils evidenzia l’importanza di agire prontamente in un mercato sempre più competitivo.

Mainoo più lontano dal Napoli, l’infortunio di Bruno Fernandes cambia i piani del Manchester United - Si è fatto male Bruno Fernandes e questo ha cambiato i piani del Manchester United sul mercato in uscita ... ilnapolista.it

Kobbie Mainoo apre al Napoli: è ai margini del Manchester United, perché può arrivare a gennaio - Kobbie Mainoo ha giocato appena 171 minuti al Manchester United: Manna non lo perde di vista, il giocatore ha aperto al trasferimento al Napoli. msn.com

Galatasaray, si raffredda la pista Santi Gimenez: dubbi sulle condizioni fisiche x.com

TREVISO CERCA LA GUARDIA Si raffredda la pista Chris Dowe: "Abbiamo un paio di giocatori sotto osservazione, quello che giocherà con noi, lo vorremmo tesserare a giorni". E si parla anche di un lungo. Le ultime... https://www.pianetabasket.com/legaba - facebook.com facebook

