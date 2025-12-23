Si raffredda la pista Mainoo | lo United lo blinda
Il Manchester United ha deciso di blindare il giovane talento Mainoo, riducendo le possibilità di trasferimento per il Napoli. La situazione potrebbe costringere il club azzurro a riconsiderare le proprie strategie di mercato, anticipando eventuali modifiche rispetto alle aspettative iniziali. La decisione dei Red Devils evidenzia l’importanza di agire prontamente in un mercato sempre più competitivo.
Il mercato del Napoli rischia di dover cambiare rotta con largo anticipo rispetto alle previsioni. La . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
