Si dimette Mattia Missiroli il sindaco di Cervia è accusato di maltrattamenti alla moglie | Noi travolti da un’esposizione mediatica durissima

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni in seguito all’indagine per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. La decisione è stata presa in un contesto di forte attenzione mediatica, che ha coinvolto l’intera comunità. La situazione evidenzia l’importanza di un’attenzione rispettosa e serena nei confronti di vicende personali e giudiziarie di questa natura.

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato indagato con l' accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. «In questo momento non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né garantire la serenità che l'istituzione comunale merita», ha spiegato Missiroli, motivando la scelta di lasciare l'incarico. Il primo cittadino ha aggiunto di voler concentrare «ogni energia» sulla tutela della propria onorabilità e, soprattutto, sui figli, «che hanno bisogno di un padre pienamente presente in una fase così delicata della loro vita».

Mattia Missiroli, 44 anni, è stato eletto nel giugno 2024. Il giudice ha respinto la richiesta di custodia cautelare. La donna non ha fatto denuncia ma è andata al pronto soccorso e si è attivato il Codice Rosso. I due si stanno separando

