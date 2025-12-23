Sì del Senato a fiducia maxiemendamento

23 dic 2025

Il Senato ha approvato la fiducia sul maxiemendamento alla Manovra, con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni. La decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione della legge di bilancio, consentendo di proseguire con le successive fasi di discussione e approvazione definitiva.

12.24 Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla Manovra: i voti favorevoli sono stati 113, i voti contrari 70, astenuti 2. Ora si terrà il Consiglio dei Ministri per la Nota di variazione e poi l'Aula di Palazzo Madama tornerà a riunirsi per due votazioni elettroniche: una sul sulla Nota di varaizione e la seconda sulla legge di Bilancio. Una volta approvato, il testo della Manovra passerà alla Camera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

