Sì del Senato a fiducia maxiemendamento

Il Senato ha approvato la fiducia sul maxiemendamento alla Manovra, con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni. La decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione della legge di bilancio, consentendo di proseguire con le successive fasi di discussione e approvazione definitiva.

Manovra 2026, oggi il voto al Senato: cinque misure stralciate, salta la norma sui lavoratori sottopagati - Manovra 2026, voto finale al Senato: fiducia al maxiemendamento e stop a cinque misure, compresa la norma sui lavoratori sottopagati. notizie.it

Manovra 2026, oggi la fiducia. Ecco le ultime novità - Manovra 2026: il ministro Giorgetti ieri a Palazzo Madama per illustrare i contenuti del maxiemendamento su cui si esprimerà ora col voto l'aula del Senato ... metropolitano.it

Manovra: la commissione Bilancio ha stralciato cinque norme, anche quella su lavoro sottopagato. In Aula al Senato le dichiarazioni di voto per la fiducia alla finanziaria. #ANSA x.com

Oggi, finalmente, il voto sulla manovra in Senato Dopo un iter turbolento come forse poche volte prima e un weekend di passione, la manovra è finalmente approdata in aula del Senato. Il voto dell’emiciclo di Palazzo Madama, ovviamente con la fiducia, è atte - facebook.com facebook

