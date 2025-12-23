Si alza in volo l’Aeronautica Militare | bambino di 12 anni in pericolo di vita ricoverato d’urgenza al Circolo di Varese

Varese, 23 dicembre 2025 – Si è alzato in volo il 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare per portare nel più breve tempo possibile un bambino di 12 anni in pericolo di vita e bisognoso di cure urgenti all’ospedale di Circolo di Varese. Il trasporto, avvenuto grazie all'aereo G650, è partito dall'aeroporto militare di Napoli-Capodichino dopo le 10 per arrivare, dopo un'ora, all'aeroporto di Milano-Malpensa, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza che lo ha portato immediatamente all'ospedale varesino. Dal Santobono al Circolo. Il trasferimento è stato richiesto dalla Prefettura di Napoli, dal momento che il bambino, precedentemente ricoverato presso l'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, aveva bisogno di cure urgenti e specifiche, assicurate dal trasferimento all'ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

