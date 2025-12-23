Si allungano i tempi anche per il Palasport | L’impresa non ha rispettato gli impegni contrattuali

A Bergamo, anche il progetto del Palasport rischia di subire ritardi. Durante il brindisi natalizio in Comune, l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Francesco Valesini, ha confermato che l’impresa incaricata non avrebbe rispettato gli impegni contrattuali, causando possibili slittamenti nei tempi di completamento. La situazione si aggiunge alle altre opere in corso, evidenziando le difficoltà nella gestione delle progettualità in città.

Bergamo. La nuova Gamec non è l’unica opera in ritardo tra quelle in corso di costruzione a Bergamo. Lunedì pomeriggio, 22 dicembre, in occasione del tradizionale brindisi natalizio in Comune l’assessore alla Rigenerazione Urbana Francesco Valesini ha confermato che anche per la realizzazione del Palasport i tempi rischiano di allungarsi. “L’impresa non sta rispettando gli impegni contrattuali – ha spiegato Valesini -. Con la stazione appaltante stiamo monitorando la situazione e mettendo in atto tutte le misure per accelerare e recuperare il tempo perso”. L’azienda appaltante è Costim, società immobiliare che ha ideato e sta gestendo Choruslife. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

