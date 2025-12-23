Si allungano i tempi anche per il Palasport | L’impresa non ha rispettato gli impegni contrattuali
A Bergamo, anche il progetto del Palasport rischia di subire ritardi. Durante il brindisi natalizio in Comune, l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Francesco Valesini, ha confermato che l’impresa incaricata non avrebbe rispettato gli impegni contrattuali, causando possibili slittamenti nei tempi di completamento. La situazione si aggiunge alle altre opere in corso, evidenziando le difficoltà nella gestione delle progettualità in città.
Bergamo. La nuova Gamec non è l’unica opera in ritardo tra quelle in corso di costruzione a Bergamo. Lunedì pomeriggio, 22 dicembre, in occasione del tradizionale brindisi natalizio in Comune l’assessore alla Rigenerazione Urbana Francesco Valesini ha confermato che anche per la realizzazione del Palasport i tempi rischiano di allungarsi. “L’impresa non sta rispettando gli impegni contrattuali – ha spiegato Valesini -. Con la stazione appaltante stiamo monitorando la situazione e mettendo in atto tutte le misure per accelerare e recuperare il tempo perso”. L’azienda appaltante è Costim, società immobiliare che ha ideato e sta gestendo Choruslife. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Agropoli, il sindaco sospende i lavori in via Risorgimento: "L'impresa non ha rispettato i tempi"
Leggi anche: Gaza, Rubio bacchetta Hamas: “Deve disarmare, Israele ha rispettato gli impegni”
Si allungano i tempi anche per il Palasport: “L’impresa non ha rispettato gli impegni contrattuali” - Anche il nuovo palazzetto dello sport di Bergamo rischia di subire ritardi. bergamonews.it
Palasport, test fallito. Travi deformate nelle prove di carico. Si allungano i tempi - Invece le prove di carico a terra sulle travi di copertura del Palazzetto delle arti e dello sport non hanno dato ... ilrestodelcarlino.it
Fabriano: Palasport in ritardo, il comune stringe i tempi - A distanza di un anno e quattro mesi dalla consegna dei lavori all'azienda appaltatrice, il cantiere è in ritardo e la città reclama la ... rainews.it
, Giustizia Presentata la formazione guidata da Giovanni Bachelet, con Cgil, Arci, Anpi e Libera. Il 10 gennaio la prima assemblea. «Se votano gli stessi di giugno si può vincere». Si allungano i tempi per il gover - facebook.com facebook
Il caso della #famiglianelbosco. Dopo che la corte d'appello ha respinto il ricorso della mamma e del papà contro la sospensione della responsabilità genitoriale, si allungano i tempi per il ritorno a casa dei 3 bambini x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.