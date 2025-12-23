Si allontana dal Cpr di Siculiana rintracciato a Fermo con una patente falsa

23 dic 2025

Un uomo di 40 anni di origini egiziane, ospite del centro di permanenza per il rimpatrio di Siculiana, si è allontanato volontariamente dalla struttura. Successivamente, è stato rintracciato a Fermo con una patente falsa. La vicenda evidenzia le criticità legate alla gestione dei centri di accoglienza e alle verifiche sui documenti dei giovani ospiti.

Un quarantenne di origini egiziane, ospitato nel centro di permanenza per il rimpatrio di Siculiana, si era allontanato volontariamente dalla struttura, rendendosi irreperibile. È stato rintracciato nei giorni scorsi a Fermo, nelle Marche, dove la polizia di Stato lo ha fermato mentre era alla guida con una patente falsa.

