shopping i regali per chi ama leggere

Sei alla ricerca di idee regalo per gli appassionati di lettura? Con le festività in corso, molti italiani si trovano a dover completare i propri acquisti all’ultimo minuto. In questo periodo, scegliere un libro può rappresentare un gesto semplice ma significativo, ideale per chi desidera condividere il piacere della lettura. Ecco alcune proposte utili per trovare il dono perfetto, anche in poche ore.

Ultime ore prima di Natale ed è caccia agli ultimi regali. Entro la Vigilia, infatti saranno 20 milioni gli italiani alle prese con lo shopping festivo. Giocoforza il ticchettio dell'orologio, la maggior parte sceglierà i punti vendita fisici con un budget di circa 250 euro a persona e un giro d'affari totale di 9,5 miliardi di euro. È quanto emerge dall'ultima indagine Confesercenti-Ipsos, che evidenzia la centralità di moda e cosmetica nelle scelte, ma anche l'inossidabile presenza di giocattoli e libri. Il 26% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di scegliere la carta stampata come dono per le feste.

