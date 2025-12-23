Shopping di Natale un italiano su quattro spenderà meno di un anno fa Il 12% ricorre all’IA per farsi consigliare sui regali

Perché, nelle giornate che precedono le festività, si moltiplicano studi e report sulle previsioni di spesa e sui consumi registrati nei vari settori merceologici – dall’abbigliamento all’enogastronomia, dai cosmetici ai viaggi? Da “quanto spenderemo per il cenone della vigilia ” a “quale sarà il nostro budget per i regali di Natale”, è tutto un pullulare di numeri, dati, stime e percentuali. Le ragioni sono, principalmente, due: Natale è una delle solennità più sentite nel nostro Paese, un appuntamento con la tradizione cui gli italiani non intendono rinunciare. Ma, soprattutto, i consumi del periodo natalizio sono indice di ciò che sarà la spesa dei consumatori non solo nel periodo delle festività di fine anno, ma anche nei primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

