Sharon Stone ha condiviso un episodio inedito riguardante il suo rapporto con Michael Douglas prima delle riprese di Basic Instinct. L’attrice ha raccontato di un acceso litigio pubblico con l’attore, avvenuto prima di iniziare il lavoro sul celebre film del 1992. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla complessità delle dinamiche tra i protagonisti durante la produzione di uno dei thriller più noti degli anni ’90.

Sharon Stone ha rivelato di aver litigato furiosamente con Michael Douglas prima ancora di iniziare a lavorare insieme all’attore in Basic Instinct, il celebre thriller erotico del 1992. L’attrice ha raccontato che l’attore si rifiutò inizialmente di fare un provino con lei, dopo una lite avvenuta durante il Festival di Cannes. Un episodio che, in un certo senso, contribuì a gettare le basi delle dinamiche tra i due protagonisti, sullo schermo. Da parte sua però, Douglas ha smentito di aver incontrato Stone a Cannes. Sharon Stone ha raccontato di recente a Business Insider un aneddoto legato all’origine della sua partecipazione a Basic Instinct. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sharon Stone racconta il litigio infuocato con Michael Douglas prima di Basic Instinct: “Urlò davanti a tutti”

Basic Instinct: in 4K UHD le scene hot con Sharon Stone sono ancora più bollenti

Michael Douglas replica a Sharon Stone sul litigio prima di Basic Instinct: "Non ricordo nulla" - Man è caduto dalle nuvole dopo le dichiarazioni della collega su una presunta discussione prima delle riprese del film.

Sharon Stone, una vita tra abusi familiari e ictus: "Il mondo non accetta donne belle e intelligenti" - Sharon Stone racconta senza filtri il tormentato rapporto con la madre, gli abusi subiti dal nonno e le ferite di un'industria che l'ha consacrata e punita.

