Sgarbi la compagna contrattacca | ‘Ordinanza manipolata querelerò Evelina e Mediaset’

23 dic 2025

Sabrina Colle risponde alle recenti accuse di Vittorio Sgarbi, definendo l’ordinanza come manipolata e annunciando una querela nei confronti di Evelina e Mediaset. La sua presa di posizione segna l’avvio di un’azione legale che potrebbe avere ripercussioni importanti. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione pubblica, con Colle determinata a tutelare la propria posizione attraverso i canali giudiziari.

Sabrina Colle passa al contrattacco. Sabrina Colle rompe il silenzio e annuncia una battaglia giudiziaria che promette di avere strascichi pesanti. La compagna di Vittorio Sgarbi ha comunicato l’intenzione di agire legalmente in sede civile e penale contro Evelina Sgarbi, contro il suo avvocato e contro le reti Mediaset, accusate di aver amplificato e distorto il contenuto dell’ordinanza firmata dalla giudice Paola Scorza del Tribunale di Roma. L’ordinanza sullo stato di Sgarbi: perizia sì, amministratore di sostegno no. Al centro dello scontro c’è il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto una perizia cognitiva sul critico d’arte, escludendo però – almeno allo stato – la necessità di un amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

