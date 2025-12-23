Sgarbi il tribunale | no all’amministratore di sostegno sì alla perizia medica

Il tribunale di Roma ha deciso di non nominare un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, ritenendolo in grado di gestire autonomamente le attività quotidiane. Tuttavia, ha approvato la richiesta di una perizia medica per approfondire la sua condizione di salute. La decisione si basa sulle valutazioni attuali, mantenendo aperta la possibilità di ulteriori interventi in futuro.

Il tribunale di Roma ha escluso, allo stato attuale, la nomina di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, ritenendolo capace di gestire gli atti ordinari della propria vita quotidiana. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dalla figlia Evelina Sgarbi, che aveva chiesto l’intervento del giudice sostenendo che il padre non fosse più in grado di tutelare autonomamente i propri interessi. Contestualmente, però, il tribunale ha disposto una perizia medica per verificare se Sgarbi sia idoneo anche a compiere atti straordinari e a esercitare i diritti personalissimi. Sospeso il matrimonio tra Sgarbi e Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

