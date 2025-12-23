Una proprietaria ha scoperto un’attività di prostituzione nella sua abitazione affittata a un uomo. Dopo aver notato un traffico insolito, ha presentato denuncia alle autorità, che hanno avviato le indagini. L’indagine ha portato alla scoperta di una casa a luci rosse, trasformata senza autorizzazione, e ha aperto un procedimento legale contro i responsabili.

Un via vai insolito ha insospettito la proprietaria di un appartamento affittato ad un quarantenne italiano, tanto che con una denuncia a procura e questura ha messo in moto le investigazioni, facendo scoprire che la sua abitazione era stata trasformata in una casa di appuntamenti. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Luca Tescaroli e affidate alla Squadra mobile della questura, hanno rivelato che quell’appartamento al piano terreno di una palazzina di via Ferrucci aveva ospitato dal primo settembre 2024 al 24 novembre scorso due ragazze brasiliane di 30 e 35 anni, entrambi clandestine, in subaffitto del 40enne con un canone salatissimo di 2mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfruttamento della prostituzione. Scoperta la casa a luci rosse. La proprietaria denuncia tutto

