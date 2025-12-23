Seta i sindacati | Comuni ora non avete alibi

I sindacati di Seta sottolineano che, dopo la recente pronuncia della magistratura contabile, i Comuni soci di Modena, Reggio e Piacenza devono assumersi la piena responsabilità nella gestione della società. Con la maggioranza detenuta, hanno l’obbligo di riprendere il controllo effettivo di Seta, eliminando ogni incertezza e zone d’ombra sulla governance. È un momento decisivo per chiarire il ruolo e il futuro dell’azienda.

La magistratura contabile ha parlato in modo clamoroso. Ora non ci sono più alibi, né zone grigie. I Comuni soci di Seta (Modena, Reggio e Piacenza, ndr) posseggono la maggioranza e hanno l'obbligo di riprendere il controllo effettivo sulla società. Chi dovesse continuare a ignorare questo obbligo, si assumerebbe una responsabilità grave, anche sul piano erariale. Così Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, commenta la deliberazione della Corte dei Conti del 18 dicembre scorso, "che conferma ciò che il nostro sindacato sta sostenendo da più di un anno. Il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico essenziale, Seta deve poter operare in condizioni migliori, con un governo trasparente, rispettoso delle norme, attento ai bisogni dei territori e dei suoi lavoratori".

Seta, strigliata della Corte dei conti: "Controllo pubblico o saranno guai" - Duro parere della magistratura contabile in risposta a cinque quesiti del Comune di Cavezzo. msn.com

La Lega esprime soddisfazione per la delibera della Corte dei Conti Regionale sul controllo pubblico di Seta "Evidentemente il clima è cambiato anche in questa Regione: è ormai chiaro che le amministrazioni di sinistra non possono più considerarsi al di sop - facebook.com facebook

