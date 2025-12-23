Sesso e famiglia la realtà supera la fantascienza

Nel corso del 2025, alcune decisioni giudiziarie riguardanti temi di sesso e famiglia hanno evidenziato le complessità e le sfide della società odierna. Dal cambio di sesso di un minorenne alle separazioni familiari in contesti naturali, queste vicende riflettono le trasformazioni culturali e legali in atto. Analizzarle permette di comprendere meglio le dinamiche sociali e le implicazioni etiche che influenzano il nostro tempo.

L'anno sta correndo verso i titoli di coda, nel finale del 2025, due storie in apparenza minori mi sembrano di enorme importanza per le loro origini e conseguenze, rivelano lo spirito del tempo: il cambio di sesso di un tredicenne autorizzato da un giudice, l'ordine di un tribunale che separa i bambini dai genitori della famiglia nel bosco. In entrambi i casi, il diritto si serve di un "concerto" di esperti che si definiscono a vario titolo "scienziati". Il diritto decide, ma il consiglio, l'opinione, il certificato che prepara il verdetto è dei professori, dei medici, degli assistenti sociali, degli psicologi.

