Servizi di prossimità cantieri in fase di chiusura | Il futuro dell’assistenza è la telemedicina

Bergamo. Lavori di ristrutturazione in fase di conclusione in tutte le sei Case di Comunità dell’Asst, quasi terminato anche l’ampliamento dell’Ospedale di Comunità con un investimento di oltre 12 milioni di euro tra fondi Pnrr e regionali. Ma non solo: 294 medici reclutati in provincia per la continuità assistenziale, le cui unità sono al lavoro ormai a regime, con solamente l’1% dei cittadini senza medico di famiglia assegnato nel territorio di competenza. È il bilancio emerso lo scorso 17 dicembre durante la Conferenza dei sindaci dell’ Asst Papa Giovanni XXIII nella Sala Civica del Comune di Almè. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

