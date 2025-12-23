Serie D | il tecnico rossoblù esalta la partita col Prato Marmorini lancia il suo Montevarchi | Una prova di grande valore

Il tecnico rossoblù ha sottolineato l'importanza della prestazione contro il Prato, evidenziando la crescita del Montevarchi nel girone d’andata. Nonostante il pareggio, la squadra ha mostrato carattere e solidità contro una formazione di alto livello, conquistando 21 punti e consolidando la posizione in classifica. Un risultato che conferma i progressi compiuti e il valore del gruppo in vista delle prossime sfide.

di Giustino Bonci Chiudere il girone d’andata spaventando una squadra grandi firme come il Prato, aldilà del risultato finale di parità, è senza dubbio un motivo di concreta soddisfazione per il che arriva al giro di boa con 21 punti, due sopra la soglia superiore dei play-out, confermando i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. Agli aquilotti, in un Brilli Peri gremito sugli spalti da un pubblico d’altri tempi e categorie, nel confronto con i lanieri è mancato soltanto il gol, sfiorato per inciso a più riprese da Mattei, Bocci, Galeota e Bassano. Il punto, tuttavia, non fa storcere il naso ai vertici dell’Aquila e a Simone Marmorini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

