Serie D Il ds Biagini svela il sogno della Cittadella | Raggiungere una delle cinque corazzate

Il direttore sportivo Biagini ha condiviso il suo obiettivo per la Cittadella: cercare di avvicinarsi a una delle cinque squadre di testa nel campionato di Serie D. Con un girone difficile e competitivo, la squadra si prepara a lavorare con costanza nei prossimi mesi per migliorare la propria posizione e ambire a traguardi importanti. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo rimane chiaro e ambizioso.

"Il sogno in questi prossimi 5 mesi è quello di provare ad agganciare una delle cinque corazzate davanti a noi in un girone che assomiglia sempre più a una C2". Alberto Biagini segna la rotta di una Cittadella Vis Modena che con lo 0-0 contro la Pistoiese ha chiuso l'andata in Serie D con 28 punti in 17 gare (1,64 di media), sesta a +7 rispetto a un anno fa e a -3 dai playoff. "Il bilancio è estremamente positivo – le parole del ds biancazzurro – e queste prime 17 giornate ci dicono che abbiamo un obiettivo e un sogno: l'obiettivo è continuare a stare sempre in una zona tranquilla come quella che ora ci vede a +11 sui playout, il sogno giocarci fino alla fine una posizione playoff.

Biagini: "Vis Modena straordinaria opportunità. Soddisfatto della squadra allestita" - com, il Direttore dell’Area tecnica della Cittadella Vis Modena Alberto Biagini ha commentato i primi passi in Serie D della neopromossa società gialloblu ... tuttomercatoweb.com

Cittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi" - Dopo il primo anno di Serie D della sua storia culminato con un ottimo settimo posto finale, il Cittadella Vis Modena ha iniziato nel migliore dei modi anche la stagione 2025- tuttomercatoweb.com

