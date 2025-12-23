Serie A è arrivata la decisione Il mercato del Napoli a saldo zero

"> Arriva il primo verdetto della nuova commissione indipendente sui conti dei club e il suo impatto è immediato sul mercato. Dopo la riunione odierna, la Lazio ha ottenuto lo sblocco delle operazioni in entrata, chiudendo una fase delicata iniziata in estate, quando il club non aveva potuto registrare nuovi calciatori, restando di fatto fermo rispetto alla stagione precedente. Una decisione che restituisce margine di manovra ai biancocelesti e permette a Maurizio Sarri di abbracciare finalmente nuovi innesti. Resta però da capire quale sarà la strategia della società sul fronte delle cessioni, in particolare per quanto riguarda i giocatori di maggiore peso economico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Serie A è arrivata la decisione Il mercato del Napoli a saldo zero

