serie a 14 e 15 gennaio i recuperi dovuti alla supercoppa ecco quanto possono contare per lo scudetto

Il 14 e 15 gennaio si svolgeranno i recuperi delle partite di Serie A rinviate per la Supercoppa Italiana. Questi incontri rappresentano un’occasione importante per le squadre di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica, con implicazioni dirette sulla corsa allo scudetto. Analizzare i risultati di questi recuperi sarà fondamentale per comprendere l’andamento della stagione e le prospettive delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Serie A, il 14 e il 15 gennaio ci saranno i recuperi dovuti all’interruzione per la Supercoppa italiana. Ecco quanto possono contare per lo scudetto. Il calendario della Serie A, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si appresta a completarsi dopo la parentesi araba. La Lega ha ufficializzato le date dei recuperi della 16ª giornata per le quattro protagoniste della Supercoppa Italiana a Riad. Tra il 14 e il 15 gennaio, i nerazzurri e le altre pretendenti al titolo torneranno in campo in un turno infrasettimanale cruciale, incastrato tra il ventesimo e il ventunesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

