Sergio Ramos Juve | lo spagnolo sbarca in Italia? Ipotesi suggestiva potrebbe trasferirsi in quella squadra Ecco a chi è stato proposto

Sergio Ramos Juve: il difensore spagnolo è stato proposto a questo club italiano. Ecco la suggestione in vista di gennaio. A volte ritornano, anche se non sono mai stati prima. Il calciomercato invernale del Milan potrebbe tingersi di leggenda con una suggestione che, se confermata, porterebbe a San Siro uno dei difensori più vincenti della storia del calcio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di La Repubblica, alla dirigenza rossonera sarebbe stato offerto nuovamente il cartellino di Sergio Ramos. Il centrale spagnolo, classe 1986, è giunto al capolinea della sua avventura oltreoceano con il Monterrey. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

