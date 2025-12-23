Serena esprime entusiasmo per Yildiz, sottolineando l'importanza del suo acquisto per la Juventus. La sua opinione evidenzia l'ottimo giudizio sul talento turco, ritenendolo un elemento imprescindibile per il team. Inoltre, menziona Frattesi, anticipando un possibile impatto di Thuram sotto la guida di Spalletti, e suggerendo un attento monitoraggio delle future evoluzioni della squadra.

Serena: «Di Yildiz mi piace tutto, la Juve non deve farselo scappare per nulla al mondo. Frattesi? Quando Spalletti vedrà il vero Thuram.». Parla l’ex bianconero. Aldo Serena, ex attaccante bianconero e protagonista della storica Coppa Intercontinentale del 1985, racconta a Tuttosport le emozioni della recente “reunion” alla Continassa. Un tuffo nel passato voluto da Spalletti per trasmettere la “ juventinità ” alla squadra di oggi, tra ricordi di Platini e un’analisi lucida sul presente e futuro del club. LA REUNION E IL RICORDO DI “LE ROI”- « Una reunion bella e commuovente. Abbiamo trascorso una giornata in armonia: ce la siamo proprio goduta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

