Inter News 24 L’ex attaccante di Inter, Milan e Juve, ha risposto ad alcune domande sui bianconeri, commentando le voci su Frattesi. Intervistato da Tuttosport, Aldo Serena ha toccato diversi argomenti legati alla Juventus tra cui anche le voci di mercato sull’interesse per Davide Frattesi dell’Inter. COSA GLI PIACE DI YILDIZ – « Tutto. Non sarebbe stato male giocarci insieme. Mi ricorda Laudrup per certi versi: un profilo tecnico, abile nell’uno contro uno e nei suggerimenti per i compagni. Ma per il salto di qualità definitivo deve innamorarsi di più del gol. Quando ci riesci non torni più indietro: giochi con una rabbia a una forza differente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serena convinto: «Frattesi alla Juve? Se Spalletti lo vuole avrà le sue ragioni, ecco che tipo di calciatore è»

Leggi anche: Marotta esalta Cristiano Ronaldo: «Calciatore diverso dagli altri, ecco cosa faceva alla Juve. Algoritmi? Sono convinto di questa cosa»

Leggi anche: Tardelli: «Se Spalletti vuole avere successo alla Juve non dovrà lasciare che la dirigenza…». Il consiglio al tecnico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serena svela: «Cosa mi piace di Yildiz? Tutto! Bremer fa reparto da solo. A David e Openda manca…» - Le parole Aldo Serena, ex attaccante bianconero e protagonista della storica Cop ... calcionews24.com