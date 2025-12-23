Serata speciale dopo il trionfo in Supercoppa | dove sono andati Conte e i giocatori del Napoli VIDEO

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Bologna, la squadra del Napoli si è ritrovata per una serata di relax e convivialità. In questo video, sono mostrati i momenti di incontro tra allenatore e giocatori, evidenziando la gioia condivisa e l’atmosfera di serenità post-partita. Un’occasione per riflettere sulla stagione e consolidare il gruppo, in un contesto di festa e soddisfazione.

È tempo di festeggiare e rilassarsi dopo il grande successo di ieri sera in Supercoppa Italiana contro il Bologna. Un Napoli che vince e convince, frutto di una grande prestazione corale e dei singoli. E la squadra si è riunita prima di tornare a lavoro per la sfida contro la Cremonese in campionato, con la consueta cena di fine anno. Napoli a cena: tutta la squadra riunita a Posillipo. In attesa del ritorno in campo, tutta la società azzurra ha preso parte alla cena di Natale organizzata presso un noto ristorante di Posillipo, tra festeggiamenti e ringraziamenti per il fresco successo di Riyad in Supercoppa Italiana.

