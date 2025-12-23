Serata rap all’Tune Music Lab | Luther offre un assaggio del nuovo album
Gabriele Leandrin, in arte Luther, torna sul palco del Tune Music Lab con un nuovo evento dal titolo Spoiler Party, una serata dedicata alla sua musica e ai progetti futuri. L’appuntamento è fissato per sabato 27 dicembre dalle ore 20:00 in via Udine 128 a Pordenone, con ingresso gratuito, nello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Foto dalla serata infernale del 5 dicembre al Tune Music Lab: Azrath, Spiritual Deception e i devastanti Narcotic Wasteland hanno raso al suolo tutto. Energia, impatto e death metal senza tregua. Grazie a Orion Agency per l'organizzazione - facebook.com facebook
