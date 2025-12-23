Sequestrato negozio di ricambi auto | alcuni articoli sono risultati rubati

La polizia ha controllato un autodemolitore autorizzato di Castellammare di Stabia, con annesso negozio di rivendita di ricambi auto usati. Dopo gli accertamenti entrambe le attività sono state poste sotto sequestro poiché al loro interno sono stati rinvenuti e sequestrati 12 propulsori derivanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

