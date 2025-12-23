Sequestrato dalla gang di violenti | Mio figlio prova pietà per loro Ma in strada nessuno l’ha aiutato

Un giovane è stato sequestrato da una banda di aggressori durante un’uscita con amici. Nonostante la violenza dell’episodio e la rapina di beni di valore, il ragazzo prova pietà per gli aggressori. L’episodio si è concluso senza intervento di testimoni in strada. Questo caso evidenzia le difficoltà di intervenire in contesti di violenza e l’importanza di strategie di sicurezza e prevenzione.

di Marianna Vazzana L’uscita con gli amici. Poi, all’improvviso, l’accerchiamento culminato con la rapina di quasi tutti i vestiti griffati, le scarpe, il cellulare e il portafoglio. Infine, il tentativo di prelevare soldi dalla carta prepagata, vuota. È l’incubo vissuto da un ragazzo di 15 anni domenica sera, sequestrato per quasi un’ora da una gang di giovanissimi nella zona di corso Buenos Aires. La sua salvezza è stata una telefonata al padre: è stato costretto a chiamarlo con il proprio telefono da uno dei rapinatori che pretendeva una ricarica immediata di 100 euro, "altrimenti – il ricatto – uccidiamo tuo figlio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sequestrato dalla gang di violenti: "Mio figlio prova pietà per loro. Ma in strada nessuno l’ha aiutato" Leggi anche: “Mio figlio Alex non ha prezzo e nessuno me lo ridarà, ma quel risarcimento è umiliante” Leggi anche: La mamma che ha denunciato i bulli: "In tre hanno derubato mio figlio. Ma ora penso anche alle loro famiglie" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sequestrato dalla gang di violenti: Mio figlio prova pietà per loro. Ma in strada nessuno l’ha aiutato. Sequestrato dalla gang di violenti: "Mio figlio prova pietà per loro. Ma in strada nessuno l’ha aiutato" - Arrestati quattro giovani "Ho subito mandato i 100 euro che volevano sulla carta prepagata per evitare che gli facessero del mal ... msn.com

A Milano un ragazzo di 15 anni è stato rapito e sequestrato da una baby gang in Corso Buenos Aires. Spogliato di vestiti, scarpe, cellulare e portafoglio, è stato costretto a chiedere un “riscatto” al padre, mentre gli aggressori minacciavano di ucciderlo. La poliz - facebook.com facebook

A Milano un ragazzo di 15 anni è stato rapito e sequestrato da una baby gang in Corso Buenos Aires. Spogliato di vestiti, scarpe, cellulare e portafoglio, è stato costretto a chiedere un “riscatto” al padre, mentre gli aggressori minacciavano di ucciderlo. La poliz x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.