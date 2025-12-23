Sentenza Ciro Grillo i giudici | Particolare brutalità del gruppo vittima attendibile

Il tribunale di Tempio Pausania ha reso note le motivazioni della condanna per Ciro Grillo e i suoi tre amici, riconoscendo la particolare brutalità del gruppo e considerando la vittima come attendibile. La sentenza, depositata il 23 dicembre 2025, evidenzia gli aspetti giudiziari e le valutazioni emerse nel procedimento di fronte alla Corte.

Tempio Pausania (Sassari), 23 dicembre 2025 – Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato questa mattina le motivazioni della sentenza di condanna per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. Lo riferisce l’ AdnKronos, riportandone il contenuto. Cosa scrivono i giudici. I quattro, condannati lo scorso 22 settembre, hanno agito "con una particolare brutalità" sulla studentessa Italo-norvegese di 19 anni che poi li ha denunciati. La ragazza "è ritenuta pienamente attendibile, perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate". In 72 pagine i giudici, presieduti da Marco Contu, hanno ripercorso la vicenda avvenuta nel luglio del 2019 in costa Smeralda, nel residence di proprietà di Beppe Grillo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

