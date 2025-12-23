Senegal – Botswana 3-0 | la doppietta di Jackson aiuta i favoriti dell’AFCON alla vittoria di routine
Il Senegal ha iniziato con una vittoria convincente la fase a gironi della Coppa d’Africa, battendo il Botswana 3-0 al Grand Stade di Tanger. Nicolas Jackson ha contribuito con una doppietta, consolidando il ruolo dei favoriti del torneo. La prestazione dei Leoni di Teranga si inserisce in un contesto di preparazione e obiettivi ambiziosi per questa edizione dell’AFCON.
Sito inglese: Nicolas Jackson ha segnato una doppietta mentre il Senegal ha dato il via alla sua stagione di Coppa d’Africa con una vittoria di routine per 3-0 sul Botswana al Grand Stade de Tanger. L’attaccante del Bayern Monaco Jackson ha segnato in ogni tempo per i vincitori del torneo del 2021 e il sostituto Cherif Ndiaye ha aggiunto un terzo gol nel finale della gara di martedì. Jackson è stato vivace fin dall’inizio quando gli è stato negato un uno contro uno in tre minuti, mentre anche Sadio Mane e Iliman Ndiaye sono andati vicini prima della svolta del Senegal al 40?. Ismail Jakobs ha tagliato la palla dalla sinistra e Jackson è tornato in casa con un primo gol regalando al Senegal – classificato 119 posizioni sopra i suoi avversari nella classifica FIFA – un meritato vantaggio a Tangeri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
