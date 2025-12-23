Semestre filtro Medicina ecco la graduatoria in nove sezioni | pochi giorni per ripescare il voto del primo appello
È stato pubblicato il decreto che definisce le regole del cosiddetto semestre filtro per l'accesso ai corsi di Medicina. La principale novità riguarda la possibilità di recuperare il voto del primo appello: se uno studente ha inizialmente rifiutato il risultato, ma nel secondo appello non ha.
Leggi anche: Test Medicina, oggi i risultati del primo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria
Leggi anche: Primo appello del semestre filtro di Medicina 20 novembre, cosa succede a chi non passa o rifiuta il voto
Ingresso a Medicina, Ministero Università pronto a modifiche. Cosa sapere; Oltre 25mila hanno ottenuto almeno un 18 al semestre filtro per Medicina; Medicina, almeno un 18 per 25mila iscritti alle prove semestre filtro; Accesso a Medicina 2025: come funzioneranno graduatorie e recupero debiti per i ripescaggi.
Medicina, semestre filtro: il decreto con le indicazioni per la composizione graduatoria - È stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Università e ricerca che contiene le indicazioni relative al semestre filtro per l'accesso a medicina. msn.com
Medicina. Il semestre filtro entra nel vivo. Ecco come funzioneranno graduatorie, recuperi e accesso al secondo semestre. Il decreto del Mur - Il decreto ministeriale regola l'accesso al secondo semestre: gli studenti vengono ordinati in graduatoria in base ai voti e ai crediti ottenuti nel semestre filtro. quotidianosanita.it
Medicina, attesa per i risultati del secondo appello del semestre filtro: 25mila i promossi - Tutti sul portale Universitaly, ad attendere l'esito del secondo appello del semestre filtro alla facoltà di Medicina. rainews.it
SEMESTRE FILTRO GRADUATORIA: ANALISI PUNTEGGI PERSONALI 1° APPELLO CON FRANCESCO CORDUA
Medicina, semestre filtro: primi risultati tra criticità e valutazioni istituzionali - facebook.com facebook
Ora guarite Medicina. Dopo il fallimento del semestre filtro serve una riforma strutturale x.com
