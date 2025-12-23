Sella esami per Berdini Tiberti out un mese Nicolai | Facciamo errori ma quanta grinta

Dopo la sconfitta contro Tezenis Verona, il GM Renato Nicolai ha commentato le recenti difficoltà della Sella, tra esami medici per Berdini e l’assenza di Tiberti per un mese. Nel suo intervento, ha sottolineato come la squadra, nonostante gli errori, mantenga determinazione e grinta, affrontando un periodo complesso legato anche ai problemi fisici. Un momento di riflessione e di impegno per il team biancorosso.

Dopo la sconfitta interna contro la Tezenis Verona, il gm biancorosso Renato Nicolai ha analizzato la prestazione della Sella e il momento complicato anche a causa dei problemi fisici che hanno colpito la squadra nell'ultimo mese. "Quando perdi c'è sempre rammarico, anche se la sconfitta arriva contro una squadra come Verona, che ha l'obiettivo dichiarato di salire. Nonostante l'assenza di Tiberti e l'infortunio di Berdini dopo otto minuti di gioco, ce la siamo giocata perché siamo una squadra che ha delle potenzialità – dice il gm biancorosso –. Non si recuperano 20 punti a una squadra come la Tezenis se non ci fossero qualità tecniche, ma anche morali: ai ragazzi non si può rimproverare niente dal punto di vista dell'impegno, lottano e si sbattono.

