Segreti di famiglia 3 replica puntata 23 dicembre in streaming | Video Mediaset
Il 23 dicembre, in streaming su Video Mediaset, sarà disponibile la replica della puntata di
Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna gli uomini di Kadir prelevano Osman, Cinar e Yekta senza alcun preavviso e li conducono dal proprio capo. Kadir mostra ai tre uomini che ha catturato Can – il quale si stava nascondendo dopo aver dilapidato il denaro affidatogli, giocando d’azzardo proprio nel locale di Kadir. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 27 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
