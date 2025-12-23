Secondo semestre Medicina come funzionano graduatorie e recuperi

Sono circa 22.500 gli studenti risultati idonei durante i primi due appelli per Medicina: poco più di 5 mila oltre i 17.278 posti disponibili. Lo riporta l'Ansa, spiegando che i promossi di Chimica sono stati più numerosi di quelli in Biologia. Intanto, Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato il decreto ministeriale per la composizione della graduatoria nazionale, suddivisa in nove fasce, per decretare l'accesso al secondo semestre. Fissati anche i correttivi per salvare gli studenti che non hanno ottenuto tre sufficienze.

Medicina. Il semestre filtro entra nel vivo. Ecco come funzioneranno graduatorie, recuperi e accesso al secondo semestre. Il decreto del Mur - Il decreto ministeriale regola l'accesso al secondo semestre: gli studenti vengono ordinati in graduatoria in base ai voti e ai crediti ottenuti nel semestre filtro. quotidianosanita.it

Medicina, il semestre filtro: così funzioneranno graduatorie, recuperi e accesso al secondo semestre. Il decreto del Mur spiega tutto - Sono stati pubblicati i risultati del secondo appello dei test per gli aspiranti medici che quest'anno si sono interfacciati con il "semestre filtro", novità voluta ... msn.com

Nuovo accesso a Medicina: come funziona davvero il semestre filtro

#Test di #medicina. Pubblicati i risultati del secondo appello del semestre filtro. E le novità di un nuovo decreto con la nostra inviata. #Tg1 Paola Colombo x.com

C'è grande attesa per i voti del secondo appello del semestre filtro di medicina, che dovrebbero essere comunicati oggi, 23 dicembre - facebook.com facebook

