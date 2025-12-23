Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, ha iniziato la sua esperienza con il Cagliari in modo positivo. La collaborazione tra i due club prevede una formula di cessione particolare, che coinvolge dettagli specifici e condizioni contrattuali mirate a valorizzare il talento del giocatore. In questa guida, analizzeremo i numeri e le modalità dell’accordo, offrendo una panoramica chiara e precisa sulla situazione attuale di Esposito in Sardegna.

Inter News 24 Sebastiano Esposito Inter, avvio convincente in Sardegna e una formula di cessione particolare. La prima parte di stagione di Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari è senza dubbio positiva. L’attaccante classe 2002, cresciuto nel vivaio dell’ Inter, ha trovato continuità e fiducia, elementi che negli ultimi anni gli erano spesso mancati. I numeri certificano il suo impatto: 3 gol e 2 assist in 15 presenze ufficiali, un bottino significativo in rapporto al minutaggio e al contesto di una squadra impegnata nella lotta per obiettivi complessi. Il rendimento di Esposito ha riacceso l’attenzione anche tra i tifosi nerazzurri, che si interrogano sulle reali condizioni della sua cessione e su un’eventuale possibilità di rientro a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, numeri e formula col Cagliari: tutti i dettagli

Leggi anche: Sebastiano Esposito Cagliari, numeri in crescita: 3 gol e 2 assist e i dettagli dell’addio all’Inter

Leggi anche: Inter, Sebastiano Esposito rivela: “Per me è stato semplice scegliere il Cagliari”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sebastiano Esposito Cagliari numeri in crescita | 3 gol e 2 assist e i dettagli dell’addio all’Inter; Sebastiano Esposito Cagliari, numeri in crescita: 3 gol e 2 assist e i dettagli dell’addio all’Inter; Cagliari, Esposito è uno degli elementi chiave del rilancio del team di Pisacane: il perno dei rossoblù; Cagliari, il pericolo corre sulla fascia: Palestra e la trappola Pisacane. Ma senza Mina la difesa trema.

L’Inter può riprendere Seba Esposito? Ecco la verità, tutto sulla cessione al Cagliari - Importante prima parte di stagione per Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari: 3 gol e 2 assist, l'Inter l'ha ceduto così ... msn.com