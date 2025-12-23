Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri | il calciatore tedesco aveva 34 anni
È deceduto a 34 anni Sebastian Hertner, calciatore tedesco, dopo essere precipitato da una seggiovia alta 70 metri nella stazione sciistica di Savin Kuk, in Montenegro. L'incidente è avvenuto davanti alla moglie, suscitando grande dolore. La vicenda ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza delle strutture sciistiche e sulle circostanze della tragedia.
Tragedia in Montenegro: il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere precipitato da una seggiovia nella stazione sciistica di Savin Kuk, davanti alla moglie. La donna è rimasta ferita. Aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Morto “Sugar” Richardson, ex cestista della Virtus Bologna e padre di Amir, calciatore della Fiorentina: aveva 70 anni
Leggi anche: Morto Ethan McLeod, il calciatore ha perso la vita in un incidente stradale: aveva 21 anni
Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni - Tragedia in Montenegro: il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere precipitato da una seggiovia nella stazione sciistica di Savin Kuk, davanti alla moglie. fanpage.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.