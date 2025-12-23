Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri | il calciatore tedesco aveva 34 anni

È deceduto a 34 anni Sebastian Hertner, calciatore tedesco, dopo essere precipitato da una seggiovia alta 70 metri nella stazione sciistica di Savin Kuk, in Montenegro. L'incidente è avvenuto davanti alla moglie, suscitando grande dolore. La vicenda ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza delle strutture sciistiche e sulle circostanze della tragedia.

