Sean Ono Lennon teme che le nuove generazioni possano dimenticare i Beatles
Sean Ono Lennon si è detto molto preoccupato dell’ipotesi che le generazioni future perdano il contatto con la musica e l’eredità dei Beatles, un pensiero che un tempo sembrava per lui inimmaginabile. Durante un intervento a CBS Sunday Morning, il musicista e produttore cinquantenne ha riflettuto sul suo ruolo di custode dell’eredità del suo defunto padre John Lennon, una responsabilità che, a suo dire, è diventata sempre più importante man mano che la cultura, la tecnologia e le abitudini di ascolto continuano a cambiare. La “responsabilità” di Sean Ono Lennon. Sean ha spiegato che, sebbene abbia “tecnicamente” assunto il ruolo di custode dell’opera di suo padre, dopo decenni di gestione da parte della madre Yoko Ono, considera l’eredità come qualcosa di condiviso con il resto del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: I Beatles, Immagine, Yoko Ono: John Lennon, la tragica fine di un'icona del Novecento
Leggi anche: The Beatles, svelate le attrici che interpreteranno Yoko Ono, Maureen Starkey e Pattie Boyd
Le nuove generazioni potrebbero dimenticare i Beatles, parola di Sean Lennon - «Non mi era mai successo di pensarlo prima», ha ammesso durante un'intervista alla tv americana in cui si è definito custode dell'eredità artistica del padre ... rollingstone.it
Sean Ono Lennon - Asterisms - The Claypool Lennon Delirium, The Ghost Of A Saber Tooth Tiger, Plastic Ono Band – a volte speculari ma sempre interessanti ... ondarock.it
Sean Ono Lennon: “Mia madre Yoko non ha mai superato la relazione con papà” - Sean Ono Lennon ha raccontato in una recente intervista a Bbc Radio dell'impatto lunghissimo di John Lennon su sua madre Yoko Ono, una straordinaria storia d’amore, affermando che lei "non ha mai ... repubblica.it
Buongiorno community! Oggi con un progetto nato dalla collaborazione tra il cantante/bassista dei Primus e Sean Lennon (figlio di John). THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM - The Monolith of Phobos - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.