sean ono lennon teme che le nuove generazioni possano dimenticare i beatles

Sean Ono Lennon si è detto molto preoccupato dell’ipotesi che le generazioni future perdano il contatto con la musica e l’eredità dei Beatles, un pensiero che un tempo sembrava per lui inimmaginabile. Durante un intervento a CBS Sunday Morning, il musicista e produttore cinquantenne ha riflettuto sul suo ruolo di custode dell’eredità del suo defunto padre John Lennon, una responsabilità che, a suo dire, è diventata sempre più importante man mano che la cultura, la tecnologia e le abitudini di ascolto continuano a cambiare. La “responsabilità” di Sean Ono Lennon. Sean ha spiegato che, sebbene abbia “tecnicamente” assunto il ruolo di custode dell’opera di suo padre, dopo decenni di gestione da parte della madre Yoko Ono, considera l’eredità come qualcosa di condiviso con il resto del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

